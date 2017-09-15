تطهير بالوعات صرف الأمطار بدمياط استعدادًا للشتاء (صور)

دمياط - محمد إبراهيم:

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برئاسة اللواء هشام عثمان، حملة موسعة اليوم الجمعة، لتنفيذ أعمال تطهير بالوعات صرف الأمطار في عدد من شوارع وميادين المدينة والقرى المجاورة، ضمن الإجراءات الاستباقية استعدادًا لدخول فصل الشتاء.

وانطلقت الحملة من الحي السادس في قرية السنانية مرورًا بالكوبري العلوي وميدان الشهابية وشارع وزير وميدان باب الحرس، كما جرى رفع المخلفات الناتجة عن أعمال التطهير.

ووجه محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، في اجتماع رؤساء الوحدات المحلية، إلى ضرورة الاستعداد لفصل الشتاء من خلال تركيب أعمدة الإنارة وصيانتها وتطهير وتغطية بالوعات صرف الأمطار ورصف عدد من المناطق بعزبة اللحم وسوق الخضار والشبطاني.​