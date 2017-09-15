رئيسة وزراء بريطانيا: التهديد الإرهابي سيبقي عند "المستوى خطير"

لندن - (أ ش أ):

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن مستوى التهديد الإرهابي في البلاد سيبقي عند المستوى "الخطير"، والذي يعني أن هناك احتمالية عالية لحدوث هجوم، مشيرة إلى أن المستوى سيبقي قيد النظر في ظل استمرار التحقيقات.

وقالت ماي - في تصريحات لشبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية بعد ترؤسها لاجتماع (كوبرا) عقب وقوع هجوم في مترو أنفاق بجنوب غرب العاصمة لندن: إن "مستوى التهديد الإرهابي الذي نواجه خطير، ولكن معا نستطيع هزيمة الإرهابيين".

وأضافت أن أجهزة الأمن والشرطة تعمل على معرفة ملابسات هذا الهجوم الذي وصفته "بالجبان"، والتعرف على المسئولين عن الهجوم، مشيدة في الوقت ذاته بخدمات الطوارئ التي هرعت على الفور إلى موقع الحادث وتقدمت لهم بالشكر على مهنيتهم وشجاعتهم.

وحثت ماي كل من لديه معلومات أو صور بشأن الهجوم بسرعة تمريرها إلى الشرطة، داعية المواطنين إلى ممارسة حياتهم بشكل عادي مع توخي اليقظة والحذر، وأشارت إلى أن المسافرين إلى لندن سيشهدون تواجد مكثف لرجال الشرطة في شبكة النقل.

وأكدت أن الحكومة البريطانية تعمل مع شركات الإنترنت لبحث كيفية التعامل مع بروباجندا التطرف والإرهاب والكراهية، مشيرة إلى أنها ستترأس جلسة عمل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمناقشة ما يمكن فعله للتعامل مع هذه القضية.

جدير بالذكر أن 22 شخصا أصيبوا جراء انفجار وقع في محطة مترو الأنفاق "بارسونز جرين" جنوب غرب العاصمة البريطانية، باستخدام عبوة ناسفة، وأعلنت الشرطة البريطانية أنه يتم التعامل مع الحادث كعمل إرهابي.