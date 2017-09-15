أبوالغيط يدين التفجيرات الإرهابية في العراق

القاهرة – (مصراوي)

أدان أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الهجومين المزدوجين اللذين وقعا في محافظة ذي قار بالعراق أمس الخميس، وأسفرا عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء، معربا عن تعازيه ومواساته لأسر الضحايا والمصابين.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط جدد تضامنه مع العراق حكومة وشعبا في الحرب الشرسة التى يخوضها لدحر الإرهاب، مشيدا بالانجازات والتضحيات التي قدمتها القوات العراقية في هذه المعركة المصيرية من أجل تحرير كامل التراب الوطني من عصابات داعش الإرهابية والقضاء عليها، وبما يحفظ للعراق أمنه واستقراره وسلامته الإقليمية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مثل هذه العمليات الإجرامية إنما يجب أن تؤكد لكافة أبناء الشعب العراقي وللقيادات السياسية من مختلف المكونات الطائفية والعرقية أن اعلاء المصلحة الوطنية وتنحية كافة الخلافات هو السبيل الوحيد لمواجهة هذا العدو المشترك.

وأوضح المتحدث أن الأمين العام جدد في هذا الإطار دعوته لفتح حوار شامل من أجل حل الخلافات القائمة، استنادا لما ينص عليه الدستور العراقي، وذلك سعيا لتفويت الفرصة على المتربصين بالعراق.

وأعلن مدير عام صحة محافظة ذي قار، جاسم الخالدي، اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الذي نفذه تنظيم داعش الإرهابي إلى 84 قتيلًا.