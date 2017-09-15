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بلاغ من مواطن ضد الفنان عمرو واكد يتهمه بالتعدي عليه

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مصراوي Masrawy

بلاغ من مواطن ضد الفنان عمرو واكد يتهمه بالتعدي عليه

05:58 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

بلاغ من مواطن ضد الفنان عمرو واكد يتهمه بالتعدي عليه

عمرو واكد

كتب - علاء عمران:

تقدم مواطن، اليوم الجمعة، بمحضر لقسم شرطة الدقى، ضد الفنان عمرو واكد، متهمًا إياه بالبلطجة والتعدى عليه وضربه.

وأكد المواطن خلال المحضر بأنه قام بركن سيارته أمام الفيلا الخاصة بواكد بالدقى، ولكنه فوجئ به يعتدي عليه.

وعقب إجراء المحضر، قامت مباحث القسم بعمل التحريات اللازمة، وبسؤال أهالى المنطقة تبين أن واكد مثير للمشاكل بشكل دائم.

كما كشفت التحريات أن أحد أهالي المنطقة ويعمل نقاشًا قام بتنفيذ بعض الأعمال بفيلا الفنان، ولكنه لم يحصل على أجره نظير تلك الأعمال، وطالب النقاش واكد بحقه كثيرًا دون فائدة.

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