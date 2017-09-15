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وزير الدفاع يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية

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مصراوي Masrawy

وزير الدفاع يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية

06:05 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

وزير الدفاع يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية

الفريق أول صدقي صبحي

القاهرة- (أ ش أ):

عاد إلى القاهرة الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والوفد المرافق له، بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة كوريا الجنوبية والتي استغرقت عدة أيام بدعوة من السيد سونج يونج مو وزير الدفاع الوطني لجمهورية كوريا.

وأجرى القائد العام، خلال الزيارة العديد من المباحثات المثمرة على صعيد التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين شملت كلا من وزير الدفاع الكوري، والسيد جيون جي جوك وزير إدارة برنامج مشتروات الدفاع، وعددا من المسئولين بالقوات المسلحة الكورية، استهدفت زيادة آفاق التعاون الثنائي بين القوات المسلحة للبلدين في المجالات الدفاعية المختلفة.

كما التقى كانج كيونج وا، وزيرة الخارجية الكورية حيث بحث الجانبان العديد من الملفات والموضوعات على الساحتين الاقليمية والدولية، والتحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة للحرب علي الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وأجرى القائد العام، خلال الزيارة سلسلة من الجولات الميدانية شملت عددا من المنشاَت التدريبية والصناعات العسكرية منها زيارة ترسانة بناء السفن، وزيارة قاعدة جيانهي البحرية، حيث عقد خلالها لقاء مع قائد القوات البحرية لكوريا الجنوبية.

كما تفقد القائد العام إحدى القطع البحرية التى ستنضم للقوات المسلحة المصرية خلال الفترة المقبلة وعقد لقاء مع الأطقم الفنية المصرية التي تقوم بالتدريب عليها، وعقد لقاء مع عدد من الشركات الكورية العاملة فى مجال الدفاع استهدفت فتح افاق جديدة من التعاون المشترك وتبادل الخبرات فى العديد من المجالات.

هذا المحتوى من

Asha

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