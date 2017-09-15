إصابة سيدتين في هجوم بمطرقة شرقي فرنسا
إصابة سيدتين في هجوم بمطرقة شرقي فرنسا
05:55 م الجمعة 15 سبتمبر 2017
إصابة سيدتين في هجوم بمطرقة شرقي فرنسا
باريس - (أ ش أ):
تعرضت سيدتان، الجمعة، للاعتداء من قبل رجل يحمل مطرقة بمنطقة "شالون- سور-ساون" الواقعة شرق فرنسا.
وذكرت مصادر بالشرطة الفرنسية أن الرجل هاجم السيدتين بشكل منفصل وأنهما تعرضتا لإصابات طفيفة.
ومازالت قوات الأمن تبحث عن المعتدي الذي لاذ بالفرار عقب الهجوم، بينما تحلق مروحية فوق المنطقة.
وصرح مصدر مقرب من التحقيق بأن النيابة لا تستبعد أن يكون منفذ الهجوم غير متزن عقليا، بحسب وسائل إعلام فرنسية.
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