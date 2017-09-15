إصابة سيدتين في هجوم بمطرقة شرقي فرنسا

باريس - (أ ش أ):

تعرضت سيدتان، الجمعة، للاعتداء من قبل رجل يحمل مطرقة بمنطقة "شالون- سور-ساون" الواقعة شرق فرنسا.

وذكرت مصادر بالشرطة الفرنسية أن الرجل هاجم السيدتين بشكل منفصل وأنهما تعرضتا لإصابات طفيفة.

ومازالت قوات الأمن تبحث عن المعتدي الذي لاذ بالفرار عقب الهجوم، بينما تحلق مروحية فوق المنطقة.

وصرح مصدر مقرب من التحقيق بأن النيابة لا تستبعد أن يكون منفذ الهجوم غير متزن عقليا، بحسب وسائل إعلام فرنسية.