ماي تؤنب ترامب بعد تغريدة حول حادث مترو لندن: "أيعلم شيئًا لا نعلمه؟"

لندن - (د ب أ)

قامت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بتوبيخ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدما كتب في تغريدة عبر موقع تويتر أن المتورطين في انفجار قطار الأنفاق في لندن كانوا "تحت عين" الشرطة.

وتلقت ماي سؤالا في حوار تلفزيوني: "كتب دونالد ترامب عبر تويتر أن هذا (الهجوم) نفذه أشخاص كانوا تحت عين الشرطة البريطانية (سكوتلانديارد). أيعلم شيئا لا نعلمه؟"

وأجابت ماي على السؤال: "لا أعتقد مطلقا أن تخمين أي شخص حول ما يدور في تحقيق جار قد يكون مفيدا".

وكان ترامب كتب في تغريدة عبر موقع تويتر في وقت سابق من اليوم: "هجوم آخر في لندن على يد إرهابي خاسر . هؤلاء أشخاص مرضى ومختلون كانوا تحت عين الشرطة البريطانية (سكوتلانديارد). لابد من اتخاذ إجراءات استباقية!"

وتسبب الانفجار الذي وقع في أحد قطارات الأنفاق بلندن اليوم في إصابة 22 شخصا على الأقل. ويعاني أغلبهم من حروق.