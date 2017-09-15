العراق: البصرة تعلن الحداد العام على ضحايا تفجير "ذي قار"
العراق: البصرة تعلن الحداد العام على ضحايا تفجير "ذي قار"
05:49 م الجمعة 15 سبتمبر 2017
تفجير ذي قار
بغداد - (أ ش أ):
أعلنت الحكومة المحلية في البصرة، اليوم الجمعة، الحداد العام على أرواح ضحايا حادث محافظة ذي قار والذي كان غالبيتهم من أبناء محافظة البصرة.
ونقلت قناة (السومرية) الإخبارية عن عضو مجلس المحافظة جبار الساعدي قوله: "إن محافظ البصرة أسعد عبدالأمير أعلن الحداد العام مع توجيه كل المؤسسات الحكومية بتنكيس الأعلام حزناً على أرواح الذين سقطوا ضحية الإرهاب في المحافظة".
وكانت محافظة ذي قار المجاورة لمحافظة البصرة قد شهدت،أمس الخميس، قيام مسلحين يرتدون أزياء عسكرية باقتحام مطعم سياحي، وأطلقوا النار على المواطنين، وتسبب الاعتداء الذي تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي بسقوط عشرات الضحايا من المدنيين، من بينهم نساء وأطفال.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بارزاني يصر على إجراء استفتاء انفصال كردستان بالعراق في موعده
-
ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم محافظة ذي قار العراقية إلى 84 قتيلا
-
المرجعية الشيعية تطالب الحكومة العراقية بتعزيز الأمن عقب انفجارات
-
القوات الأمريكية تحبط هجوما لداعش على قاعدة الحبانية غرب بغداد
إعلان
إعلان