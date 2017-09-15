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بارزاني يصر على إجراء استفتاء انفصال كردستان بالعراق في موعده

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مصراوي Masrawy

بارزاني يصر على إجراء استفتاء انفصال كردستان بالعراق في موعده

05:48 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

بارزاني يصر على إجراء استفتاء انفصال كردستان بالعراق في موعده

مسعود بارزاني

أربيل (العراق) - (د ب أ)

أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني اليوم الجمعة أن الاستفتاء العام سيجرى في توقيته المحدد، وليس هناك أي تأجيل.

وقال بارزاني في خطاب متلفز في مدينة اميدي، 170 كلم شمال الموصل، حول البديل الذي تقدمت به أمريكا وبريطانيا وممثل الامم المتحدة بشان تأجيل الاستفتاء "لحد الان لا يوجد بديل للاستفتاء ولهذا سيجري في توقيته المحدد ولا يؤجل".

وعن قرارات مجلس النواب العراقي بشأن رفض الاستفتاء وإقالة محافظ كركوك، قال بارزاني "لا تتعبوا أنفسكم فالقرارات التي تصدرونها، لن تصل كردستان".

وحول مبررات إجراء الاستفتاء في الوقت الحالي، قال بارزاني إن"المسؤولين العراقيين قد الغوا مبادئ الشراكة والتوافق فهم لا يقبلون بالتوازن ونحن نرفض أن نكون خدما لهم".

يشهد إقليم كردستان استفتاء على انفصال الإقليم عن العراق في الخامس والعشرين من الشهر الجاري .

كان البرلمان العراقي قد أعلن، في تصويت بأغلبية أعضائه يوم الثلاثاء الماضي، رفضه لإجراء الاستفتاء.

ويثير إجراء الاستفتاء حفيظة كل من تركيا وإيران خشية أن يشجع ذلك المكونات الكردية في الدولتين على السير على نهج إقليم كردستان.

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