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وزير خارجية ألمانيا يدين التجربة الصاروخية الجديدة لكوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

وزير خارجية ألمانيا يدين التجربة الصاروخية الجديدة لكوريا الشمالية

05:47 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

وزير خارجية ألمانيا يدين التجربة الصاروخية الجديدة لكوريا الشمالية

زيجمار جابريل وزير الخارجية الألماني

برلين - (د ب أ)

أدان زيجمار جابريل وزير الخارجية الألماني في تصريحات له اليوم الجمعة في برلين التجربة الصاروخية الجديدة لكوريا الشمالية "بأشد العبارات"، على حد وصفه.

وأضاف جابريل قائلا: "النظام في بيونجيانج يذكرنا مرة أخرى بأنه يشكل تهديدا جديا للسلم العالمي. وعلينا كمجتمع دولي أن نقف في وجه هذا التهديد بحزم ووضوح، وأن نزيد من ضغوطنا سويا على هذا النظام في ."

ويتوجه جابريل نهاية هذا الأسبوع إلى الصين لإجراء محادثات سياسية مع المسؤولين هناك وافتتاح أحد المعارض.

كانت زيارة جابريل إلى الصين مقررة من قبل إلا أن النزاع النووي مع كوريا الشمالية أصبح الآن في بؤرة الاهتمام.

تعد هذه الزيارة الثانية لجابريل إلى الصين منذ توليه منصب وزير الخارجية في يناير الماضي.

كانت كوريا الشمالية قامت صباح اليوم الجمعة مجددا بتجربة صاروخ نووي فوق اليابان، قالت بيانات الجيش الكوري الجنوبي إنه قطع مسافة 3700 كيلومتر، وهي أكبر مسافة يقطعها صاروخ عسكري خلال تجربة تجريها كوريا الشمالية على الإطلاق حتى الآن.

وسقط الصاروخ بعد مروره فوق جزيرة هوكايدو شمال اليابان في مياه المحيط الهادي.
وصف جابريل تصرف كوريا الشمالية بأنه "لا يتسم بالمسؤولية ويصطدم مع القانون الدولي".

وذكر جابريل أن "كوريا الشمالية لا تتوقف عن تهديد أمن جيرانها وتهديد الملاحة الجوية والبحرية الدولية بصورة مباشرة من خلال تجاربها الصاروخية والنووية."

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