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الاتحاد الأوروبي: استمرار تدفق الغاز الروسي عبر أوكرانيا "أولوية قصوى"

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مصراوي Masrawy

الاتحاد الأوروبي: استمرار تدفق الغاز الروسي عبر أوكرانيا "أولوية قصوى"

05:45 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

ويعتمد الاتحاد الاوروبي، المكون من 28 دولة، على م

بروكسل - (أ ف ب):

أكد الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أن استمرار تدفق الغاز الروسي عبر أوكرانيا في المستقبل يعد "أولوية قصوى"، للاتحاد بالرغم من الخلاف المستمر بين موسكو وكييف.

ويعتمد الاتحاد الاوروبي، المكون من 28 دولة، على موسكو في ما يقرب من ثلث إمداداته من الغاز، ويمر نصف هذه الكمية عبر أوكرانيا.

ووقعت موسكو وكييف اتفاقا تلتزم بموجبه بامداد اوروبا بالوقود حتى العام 2019 عبر أنابيب نقل الوقود الاوكرانية.

وقال ماروس سيفكوفيتش، نائب رئيس الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة، خلال زيارة لكييف الجمعة: "أود أن اؤكد أن استمرار عبور الغاز بعد فترة 2019 يعد اولوية قصوى للاتحاد الاوروبي".

وتأزمت العلاقات بين موسكو وكييف في السنين الأخيرة، وتسعى موسكو حاليا لتقليل نقل امدادات الوقود عبر اوكرانيا او حتى وقفها تماما بعد انتهاء العقد الحالي.

وبالنسبة لكييف، فإن نقل الغاز الروسي يعد مصدر دخل مهم وتسعى السلطات الاوكرانية لمعارضة مشاريع انابيب الغاز الروسي التي تقترحها موسكو لتنويع طرق نقل الوقود.

وفيما تم تشغيل خط الغاز "نورد ستريم" الروسي إلى المانيا تحت بحر البلطيق، لا يزال خط "نورد ستريم2" المقترح قيد المناقشة، إذ تعيق التوترات الجيوسياسية تنفيذه حتى الآن.

وتسعى اوكرانيا وحلفاؤها في شرق أوروبا لمنع بناء الخط الروسي الثاني، رغم اصرار موسكو على اعتباره مشروعا مجديا اقتصاديا ويهدف الى زيادة كمية الغاز المنقول.

 

هذا المحتوى من

AFP

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