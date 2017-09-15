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منهم "مزيل للعرق".. تعرف على أغرب استخدامات الليمون

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مصراوي Masrawy

منهم "مزيل للعرق".. تعرف على أغرب استخدامات الليمون

05:33 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

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هكذا يمكنك استخدام ماء الأرز لشعرك

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هكذا يمكنك استخدام ماء الأرز لشعرك

 كتب- أحمد عصام روّاي:

إذا سألك أحدهم عن فوائد الليمون فمن الممكن أن تعدد بعض الاستخدامات الواضحة مثل رفع المناعة وتحسين البشرة، ولكن لليمون استخدامات أكثر مما تتخيل.

وهذه هي أغرب استخدامات الليمون التي ذكرها موقع "Bright Side":

1- استخدامه كمزيل للعرق بعد الاستحمام، فيتم تدليك الإبط بقطعة من الليمون.
2- استخدامه للتخلص من الحشرات، عبر غرس أعواد من القرنفل في نصف ليمونة.
3- إضافته لسائل التنظيف من أجل ضمان نظافة الأسطح ولمعانها وتحسين رائحتها.
4- يتم إضافة الليمون إلى "ماسكات الوجه" ومن الممكن أن يتم فرك البشرة به لضمان بشرة صحية والقضاء على التجاعيد والهالات السوداء.
5- الليمون يساعد على الهضم. فشرب كوب من عصير الليمون بعد الطعام يساعد على هضمه بسهولة وتقليل اضطرابات المعدة.
6- التخلص من رائحة الأحذية الكريهة، ويتم ذلك عبر وضع قشر الليمون داخل الحذاء على مدار الليل قبل ارتدائه في الصباح التالي.

 

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