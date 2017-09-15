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35 مليون جنيه لاستبدال خطوط الكهرباء الهوائية في دمياط بأخرى أرضية

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مصراوي Masrawy

35 مليون جنيه لاستبدال خطوط الكهرباء الهوائية في دمياط بأخرى أرضية

05:41 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

35 مليون جنيه لاستبدال خطوط الكهرباء الهوائية في دمياط بأخرى أرضية

محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه

دمياط - محمد إبراهيم:

أعلن محافظ دمياط، الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، عن تخصيص مبلغ قيمته 35 مليون جنيه لاستبدال خطوط الضغط العالي الهوائية بكابلات أرضية في المناطق الحيوية والمسارات المقترحة لعدد من المشروعات بنطاق المحافظة.

وأوضح المحافظ، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن عملية استبدال خطوط الضغط مقسمة على مرحلتين؛ الأولى بتكلفة 25 مليون جنيه، والثانية بـ 10 ملايين جنيه.

وقال إنه وجه وكيل وزارة الكهرباء ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، باختيار الأماكن الأكثر خطورة ليبدأ بها مشروع استبدال الخطوط.

وأشار إلى أن ذلك يأتي لدرء الأضرار الناتجة عن سقوط الكابلات الهوائية والأضرار الناجمة عنها مع تغييرات العوامل الجوية من أمطار ورياح، وتفاديًا لحالات الإصابات التي تكررت نتيجة وجود هذه الكابلات.​

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