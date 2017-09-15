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الصحة: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 101

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الصحة: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 101 الصحة: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 101

التحرير

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن وفاة 9 من الحجاج المصريين، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 101.

وأوضح الدكتور محمد شوقي، نائب رئيس بعثة الحج الطبية، في تصريح له، أن 8 من الحجاج توفوا في مدينة العقبة بالأراضي الأردنية، وهم في طريق عودتهم إلى عن طريق الحج البري، إثر توقف بعضلة القلب والتنفس، نتيجة للإجهاد ومشقة السفر وكبر السن، لافتا الى أنهم جميعًا يتبعون حج السياحة، أما الحالة التاسعة توفيت في مستشفى الملك عبد العزيز بمكة المكرمة.

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وذكر شوقي، أن أسماء المتوفين: ناهد حسين أحمد زهران، 67 عامًا، محافظة القليوبية، أم هاشم أحمد محمد سيد، 65 عامًا، محافظة بني سويف، فاطمة عمر محمد أبو بكر، 62 عامًا، محافظة الجيزة، سنية عبد العال أحمد عبد العال، 69 عامًا، محافظة أسيوط، ليلى عبد الغني محمد بهران، 49 عامًا، محافظة الدقهلية، رمضان عبد السلام حميدة بسيس، 62 عامًا، محافظة الإسكندرية، محمد الدمرداش رخا زغلول، 75 عامًا، محافظة دمياط، زينب محمد عبد العزيز هندام، 51 عامًا، محافظة الدقهلية، وهدى حسين جادو المراسي، تتبع حج القرعة محافظة الغربية، توفيت بمستشفى الملك عبد العزيز.

وأشار إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغًا بالوفاة، ويتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.

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