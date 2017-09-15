وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة لكوريا الجنوبية

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عاد الى أرض الوطن الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والوفد المرافق له بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة كوريا الجنوبية، التى استغرقت عدة أيام بدعوة من سونج يونج مو وزير الدفاع الوطني الكوري.

وأجرى القائد العام خلال الزيارة، العديد من المباحثات المثمرة على صعيد التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين، شملت كل من وزير الدفاع الكورى، وجيون جي جوك وزير إدارة برنامج مشتروات الدفاع، وعدد من المسئولين بالقوات المسلحة الكورية، استهدفت زيادة اَفاق التعاون الثنائي بين القوات المسلحة لكلا البلدين في المجالات الدفاعية المختلفة.

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كما التقى كانج كيونج وا وزيرة الخارجية الكورية، حيث بحث الجانبان العديد من الملفات والموضوعات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة، والجهود المبذولة للحرب على الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وأجرى صبحي خلال الزيارة سلسلة من الجولات الميدانية، شملت عددًا من المنشاَت التدريبية والصناعات العسكرية، منها زيارة ترسانة بناء السفن، وقاعدة جيانهى البحرية الذى عقد خلالها لقاءً مع قائد القوات البحرية لكوريا الجنوبية، كما تفقد القائد العام إحدى القطع البحرية التى ستنضم للقوات المسلحة المصرية خلال الفترة المقبلة، وعقد لقاء مع الأطقم الفنية المصرية التى تقوم بالتدريب عليها، وعقد لقاءً مع عدد من الشركات الكورية العاملة فى مجال الدفاع، استهدفت فتح آفاق جديدة من التعاون المشترك وتبادل الخبرات فى العديد من المجالات.