«بندفن موتانا في قرية تانية».. أهالي عزبة بالقليوبية يستغيثون بوزير الأوقاف

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أعرب أهالي عزبة القدري التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية عن استيائهم؛ بسبب تأخر أعمال صيانة المسجد الوحيد بالمنطقة.

"بندفن موتانا في قرية تانية"، يقول مجدي صلاح، إنهم يؤدون صلاة الجنازة على موتاهم في قرية الحصة المجاورة؛ ليتمكن المشيعون من الوضوء والجلوس في المسجد لانتظار الجنازة.

يضيف وليد عبد الرحمن، أنه تم هدم دورات المياه وأماكن الوضوء بمسجد الرحمة منذ 8 أشهر، مؤكدا أنهما تقدموا بعدة شكاوى لكن دون جدوى "تقريبا المسؤولين محتاجين واسطة عشان يخلصوا بيت ربنا"، حسب تعبيره.

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وناشد الأهالي وزير الأوقاف بسرعة التدخل، وإنهاء تلك المشكلة لخدمة المصلين ورفع معاناتهم، خاصة عندما تحدث حالة وفاة "الناس بتتبهدل".

من جانبه، أكد الشيخ محمود أبو حبسة، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن سبب توقف الأعمال بالمسجد وجود مستحقات مالية للمقاول، لافتا بأنه تم التواصل مع الوزارة لسرعة صرف المستخلصات؛ لاستئناف العمل مرة أخرى.