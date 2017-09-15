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اختناقات في مترو الأنفاق بعد تعطل قطار بالخط الثاني

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اختناقات في مترو الأنفاق بعد تعطل قطار بالخط الثاني اختناقات في مترو الأنفاق بعد تعطل قطار بالخط الثاني

التحرير

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كتب- صديق العيسوى ومحمد عاطف: 

شهدت محطة الدقي بالخط الثاني لمترو الأنفاق عصر اليوم الجمعة حالة من الهرج، بعد توقف أحد القطارات بين محطتي الأوبرا والدقي لأكثر من 40 دقيقة حتى الآن، وهو السبب الذي أدى لحالة من الاختناق للركاب، صحبها صراخ وبكاء من الأطفال والسيدات مستقلي المترو.

وحسب شهود عيان لـ"التحرير"، فإن القطار توقف فجأة دون أسباب، وظل الوقت يمر دون أن يخبرنا السائق بأي شيء في الإذاعة الداخلية للقطار، وبعد قرابة نصف الساعة من الغضب دفع الركاب فرملة الخطر التي بدورها تسهل فتح الأبواب يدويا، واضطر الركاب للترجل بين المحطات وسط الأنفاق.

وتشهد المحطات في هذا الخط تزاحمًا شديدًا من الركاب الذين تركوا عربات المترو ووقفوا على الرصيف.

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وقالت مصادر مسئولة بهيئة مترو الأنفاق: "جار سحب القطار المتعطل لورشة شبرا لفحصه ومعرفة سبب ذلك، مؤكدين أن العطل بدأ في الساعة 3.55 مساء".

ويجري حاليا سحب القطار المعطل ودخوله ورشة شبرا لمعرفة أسباب العطل. 

كان مراسل "التحرير" قد أفاد بتعطل حركة المترو لأكثر من ساعة.

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التحرير

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