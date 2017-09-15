ماي: حادث مترو الأنفاق" هجوم إرهابي جبان

لندن - (د ب أ):

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن القنبلة التي انفجرت، اليوم الجمعة، في أحد قطارات لندن كانت تستهدف إحداث "ضرر بالغ".

وفي تصريحات أدلت بها رئيسة الوزراء، بعد اجتماع طارئ للجنة الطوارئ الأمنية (كوبرا) بمقر المجلس، وصفت ماي الانفجار الذي أسفر عن إصابة 22 شخصا بأنه " هجوم إرهابي جبان".

وأضافت ماي إنه سيكون هناك زيادة في وجود الشرطة في قطارات الأنفاق بلندن، بيد أن مستوى التهديد الإرهابي في بريطانيا سيظل عند المستوى "خطير"، مما يعنى احتمال التعرض لوقوع هجوم.

يذكر أن انفجارا، نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع، وقع في قطار بمحطة مترو بارسونس جرين في العاصمة البريطانية لندن صباح اليوم الجمعة.