أخبار عاجلة

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

ماي: حادث مترو الأنفاق" هجوم إرهابي جبان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ماي: حادث مترو الأنفاق" هجوم إرهابي جبان

05:34 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

ماي: حادث مترو الأنفاق

تيريزا ماي

لندن - (د ب أ):

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن القنبلة التي انفجرت، اليوم الجمعة، في أحد قطارات لندن كانت تستهدف إحداث "ضرر بالغ".

وفي تصريحات أدلت بها رئيسة الوزراء، بعد اجتماع طارئ للجنة الطوارئ الأمنية (كوبرا) بمقر المجلس، وصفت ماي الانفجار الذي أسفر عن إصابة 22 شخصا بأنه " هجوم إرهابي جبان".

وأضافت ماي إنه سيكون هناك زيادة في وجود الشرطة في قطارات الأنفاق بلندن، بيد أن مستوى التهديد الإرهابي في بريطانيا سيظل عند المستوى "خطير"، مما يعنى احتمال التعرض لوقوع هجوم.

يذكر أن انفجارا، نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع، وقع في قطار بمحطة مترو بارسونس جرين في العاصمة البريطانية لندن صباح اليوم الجمعة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الإمارات تدين الإنفجار الإرهابي بأحد قطارات أنفاق لندن

    أخبار

  • ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم محافظة ذي قار العراقية إلى 84 قتيلا

    أخبار

  • مظاهرة حاشدة في باريس لرفض استقبال تميم بلافتات "إرهاب قطر يهدد العالم"

    أخبار

  • تدين انفجار لندن

    أخبار

إعلان

fac6074f4e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل"

الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل