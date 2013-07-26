ماركينيوس يوضح أسباب تفضيله سان جيرمان على برشلونة

باريس، (إفي): قال المدافع البرازيلي الشاب ماركينيوس، الذي دفع باريس سان جيرمان 35 مليون يورو لروما مقابل التعاقد معه، إنه فضل النادي الفرنسي على برشلونة لانه "فريق في صعود".

وفي مقابلة نشرتها صحيفة (ليكيب) الفرنسية الجمعة، أجاب ماركينيوس (19 عاما) على سؤال بشأن مدى اهتمامه بنادي برشلونة الاسباني، قائلا إن باريس سان جيرمان "لديه مشروع طموح" لأنه "فريق في صعود".

وتابع قائلا إن الفريق الفرنسي لديه "لاعبين عظام. لقد اتخذت قراري مع أسرتي. كما أنه أشبه بمنتخب برازيلي صغير. هناك الكثير من البرازيليين وسيساعدوني على التأقلم"، في إشارة إلى مواطنيه تياجو سيلفا وماكسويل وأليكس.

واعتبر اللاعب البرازيلي، المصاب بفيروس منعه حتى الآن من الانضمام للمران مع زملائه الجدد، أن كون مدرب سان جيرمان، الفرنسي لوران بلان، كان يلعب كمدافع من شأنه أن يساعده على مواصلة التقدم، متمنيا الحصول على فرصة المشاركة مع منتحب بلاده للمرة الأولى في كأس العالم المقرر إقامته خلال 2014 بالبرازيل.