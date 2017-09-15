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بالصور.. إنشاء منتجع عائم في "دبي" طبق الأصل من "فينيسيا"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. إنشاء منتجع عائم في "دبي" طبق الأصل من "فينيسيا"

05:12 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

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"بالصور: مضيفة طيران تثير الجدل بنشرها صور لسلوكيات المسافرين "الغريبة

 


كتب - هشام عواض:

كشفت مجموعة كليندينست للتطوير العقاري، عن إنشاء أول منتجع عائم في دبي، يشبه طبق الأصل لمدينة فينيسا الإيطالية، وسيتكلف المشروع 2.5 مليار درهم إماراتي (قرابة 12 مليار جنيه).

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يقع المنتجع الذي يحمل اسم "فلوتينج فينيس" في جزر العالم، على بعد 4 كم من شاطئ دبي، وسيكون المنتجع أول وجهة عائمة من فئة الخمس نجوم في العالم. ويهدف التطوير إلى تحقيق "سحر وسكينة وثقافة البندقية إلى شواطئ دبي الهادئة".

ويتسع هذا المنتجع الفريد لما يقرب من 3 آلاف نزيل يوميًا، مع 4 طوابق للإقامة والمطاعم والترفية، وتقع أحد هذه الطوابق تحت الماء. ويصل الضيوف عن طريق القارب أو الطائرة المائية أو المروحية إلى ساحة سان ماركو الرئيسية.

ويمكن للزوار تسجيل الوصول في ساحة الاستقبال الخاصة بالمنتجع والموجودة تحت الماء، ليستقلو بعد ذلك مراكب الجندول المستوردة من مدينة فينيسيا نفسها والتي تُستخدم لنقل الضيوف إلى مقصوراتهم عن طريق القنوات المتعرجة، أو يمكنهم القيام بنزهة قصيرة من خلال الممرات الجانبية للقناة والجسور حتى يصلوا إلى المقصورة المخصصة لهم.

وسيضم المنتجع الفاخر 12 مطعم وحانة تقدم مجموعة متنوعة من وسائل الترفيه، 3 منها تحت الماء مما يوفر منظرًا خلابًا للحياة البحرية المبهرة. إضافةً إلى ذلك، يستعد أول منتجع صحي عائم تحت الماء في العالم لاستقبال ضيوفه ومن ثم تبدأ مرحلة التدليل.

 

 

 

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