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مدير شرطة النقل لمصراوي: حركة مترو الخط الثاني لم تتعطل سوى 7 دقائق فقط

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مصراوي Masrawy

مدير شرطة النقل لمصراوي: حركة مترو الخط الثاني لم تتعطل سوى 7 دقائق فقط

04:55 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

مدير شرطة النقل لمصراوي: حركة مترو الخط الثاني لم تتعطل سوى 7 دقائق فقط

مترو الأنفاق

كتب - فتحي سليمان:

كشف اللواء قاسم حسين، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، تفاصيل تعطل قطار الخط الثاني لمترو الأنفاق عصر اليوم الجمعة، مما أدى إلى تكدس المواطنين على رصيف المحطات، وقوع حالة من الرعب والفزع لركاب المترو الذي توقف قبل الدخول على محطة السادات.

وأكد مدير شرطة النقل لمصراوي، أن العطل حدث في الجرار، وتم إصلاحه بعد 7 دقائق فقط، استقل خلالها المواطنين المتجهين إلى محطات شبرا الخيمة قطاراً أخر.

وعادت حركة المترو بالخط الثاني بكامل طاقتها، بعد توقفها إثر عطل مفاجئ بقطار في محطة السادات عصر اليوم الجمعة، الأمر الذي دفع الركاب لفتح الأبواب والسير على القضبان.

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مصراوي Masrawy

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