مصرع موظف في انقلاب دراجة نارية بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

لقي موظف مصرعه، اليوم الجمعة، في انقلاب دارجة نارية في منطقة الدهوس في محافظة الوادي الجديد.

تلقى مدير الأمن اللواء عبد الرحمن شحاتة إخطارًا من إدارة النجدة بمصرع طاهر جمال (٣٥ سنة)، موظف بركة الصرف الزراعي في حادث انقلاب دراجة نارية في منطقة الدهوس بمركز الداخلة، وما تبع ذلك من انتقال سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث نقل جثمان الموظف إلى مستشفى الداخلة المركزي.

حرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.​