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بالصورة.. كيف تبرأ طبيب إخواني من الجماعة في شوارع الغربية؟

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مصراوي Masrawy

بالصورة.. كيف تبرأ طبيب إخواني من الجماعة في شوارع الغربية؟

04:41 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

بالصورة.. كيف تبرأ طبيب إخواني من الجماعة في شوارع الغربية؟

مستشفى السنطة

الغربية- مروة شاهين:

أعلن الدكتور فوزي خفاجي رئيس قسم العلاج الطبيعي في مستشفى السنطة، الإخواني السابق، عن تبرؤه من جماعة الإخوان الإرهابية.

وعلق خفاجي، لافتة بشوارع مدينة السنطة بمحافظة الغربية يعلن فيها تبرؤه من الجماعة مكتوبا فيها: "الدكتور فوزي عبدالحميد خفاجي رئيس قسم العلاج الطبيعي بمستشفى السنطة إخواني سابق يتبرأ من جماعة الإخوان الإرهابية".

وقال أحمد ابن الدكتور فوزي: "أنا فخور بوالدي جدًا فهو رجل شجاع وبيخاف على أهل بيته وبيحمينا وبيحمي نفسه أنا كنت متوقع إن اليافطة لما تنزل على السوشيال ميديا إني هتعصب من ردود الأفعال لكن لقيت تعاطف كبير من الناس مع أبويا عشان معملش زي الفئران وهرب خارج ولا انحاز لأي طرف سياسي زي ما كتير عمل ولا حتى سمح لنفسه أنه يسيب أولاده ويهرب".

وأضاف في تدوينة على صفحته بـ"فيس بوك": "أبويا مش هايمشي ويسيب البلد وهانقول الحقيقة لكل الناس إنه مش إخواني وده كان الحل الأشجع".

وتابع: "بالنسبة للإخوان اللي عاملين فيها مناضلين ممكن حضرتك تروح تعمل لافتة تحتها وتقول إنك مع الإخوان زعلان ليه والكومنتات المسيئة لا تمثل 1% من التعليقات والجميع يشهد باحترام وإخلاص والدي".

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