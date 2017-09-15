الإمارات تدين الإنفجار الإرهابي بأحد قطارات أنفاق لندن

أبوظبي- (أ ش أ):

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة اليوم، الجمعة، الإنفجار الارهابي الذي وقع بأحد قطارات الأنفاق في العاصمة البريطانية لندن، معربة عن رفضها التام لكل أشكال وممارسات العنف والتطرف والإرهاب والتحريض عليها.

وأكدت وزارة الخارجية الاماراتية -فى بيان لها أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، وام، ضرورة تضافر الجهود للتصدي الحازم لآفة التطرف والارهاب الذي يهدد أمن المواطنين في حياتهم اليومية، مشيرة إلى أن استهداف الارهاب للمجتمعات المتحضرة لا يمكن القبول به أو التهوين من شأنه ويتطلب المزيد من العمل الجاد ضمن مقاربة شاملة للتصدي للتطرف و الترويج له " .

وأعربت الخارجية، عن تضامن الإمارات مع حكومة وشعب المملكة المتحدة وأسر المصابين، متمنية الشفاء العاجل لهم.