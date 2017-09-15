أخبار عاجلة

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الإمارات تدين الإنفجار الإرهابي بأحد قطارات أنفاق لندن

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الإمارات تدين الإنفجار الإرهابي بأحد قطارات أنفاق لندن

04:58 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

الإمارات تدين الإنفجار الإرهابي بأحد قطارات أنفاق لندن

وزارة الخارجية الاماراتية

أبوظبي- (أ ش أ):

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة اليوم، الجمعة، الإنفجار الارهابي الذي وقع بأحد قطارات الأنفاق في العاصمة البريطانية لندن، معربة عن رفضها التام لكل أشكال وممارسات العنف والتطرف والإرهاب والتحريض عليها.

وأكدت وزارة الخارجية الاماراتية -فى بيان لها أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، وام، ضرورة تضافر الجهود للتصدي الحازم لآفة التطرف والارهاب الذي يهدد أمن المواطنين في حياتهم اليومية، مشيرة إلى أن استهداف الارهاب للمجتمعات المتحضرة لا يمكن القبول به أو التهوين من شأنه ويتطلب المزيد من العمل الجاد ضمن مقاربة شاملة للتصدي للتطرف و الترويج له " .

وأعربت الخارجية، عن تضامن الإمارات مع حكومة وشعب المملكة المتحدة وأسر المصابين، متمنية الشفاء العاجل لهم.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم محافظة ذي قار العراقية إلى 84 قتيلا

    أخبار

  • مظاهرة حاشدة في باريس لرفض استقبال تميم بلافتات "إرهاب قطر يهدد العالم"

    أخبار

  • تدين انفجار لندن

    أخبار

  • ميركل: قلوبنا مع مصابي انفجار لندن

    أخبار

إعلان

4479876c33.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل"

الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل