فيراتي يضغط على سان جيرمان لزيادة راتبه ويغازل نابولي

باريس، (إفي): ذكر تقرير إخباري الجمعة أن نجم وسط باريس سان جيرمان، الإيطالي ماركو فيراتي، لم يتوصل بعد إلى اتفاق مع النادي الفرنسي بشأن زيادة راتبه، ولا يستبعد وكيله احتمالية رحيله عن الفريق.

ورغم أن اللاعب الشاب (20 عاما) مرتبط مع النادي الفرنسي، الذي وصل إليه الموسم الماضي، بعقد يستمر حتى عام 2017 ، إلا أن مستشاريه يحاولون رفع قيمة راتبه.

وصرح وكيل فيراتي، دوناتو دي كامبلي، لصحيفة (ليكيب) الفرنسية اليوم: "لسنا سعداء. الموقف مؤلم. إننا حتى طلبنا من النادي أن يتركنا نرحل، ولكننا لم نتفق على ذلك"، مشيرا إلى أنه أجرى اتصالات بنادي نابولي الإيطالي.

وأكد دي كامبلي أن النادي الإيطالي طرح "عرضا ضخما" لضم فيراتي لصفوفه.

وبعد أن أنفق باريس سان جيرمان 114 مليون يورو من أجل التعاقد مع كل من المدافع البرازيلي ماركينيوس (19 عاما) والمهاجمين الأوروجوائي إدينسون كافاني (26 عاما) والفرنسي لوكاس دين (19 عاما)، يسعى النادي الفرنسي حاليا لتفادي رحيل أبرز لاعبيه.

وقد تمكنت الإدارةن القطرية للنادي الفرنسي من إقناع المدافع البرازيلي تياجو سيلفا بالبقاء، وأنهت تقريبا اتفاقا لنفس الغرض مع المهاجم السويدي زلاتان إبرهيموفيتش- بحسب وسائل الإعلام الفرنسية-، والآن تسعى لإقناع فيراتي بعدم الرحيل.

وكان فيراتي قد وصل العام الماضي إلى سان جيرمان قادما من بيسكارا الإيطالي. وتشير الصحف الفرنسية إلى أنه يرغب في رفع أجره إلى ما بين ثلاثة وأربعة ملايين يورو، بينما لا يبدو النادي الفرنسي مستعدا لأكثر من مضاعفة أجره الحالي ليصل إلى 1.7 مليون يورو.