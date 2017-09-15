ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم محافظة ذي قار العراقية إلى 84 قتيلا

بغداد- (أ ش أ):

أعلن مدير عام صحة محافظة ذي قار، العراقية الطبيب جاسم الخالدي اليوم، الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الذي نفذه تنظيم داعش الإرهابي أمس في مدينة الناصرية بالمحافظة إلى 84 قتيلا.

ونقلت قناة العربية الإخبارية عن الخالدي قوله إن "حصيلة ضحايا الهجوم ارتفعت بعد العثور على 10 جثث في موقع الهجوم في وقت متأخر مساء أمس"، مضيفا أن حصيلة الجرحى لم تتغير وأن أغلب المصابين إصابتهم بليغة".

وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 74 شخصا وإصابة أكثر من 93 بجروح.

يذكر أن مسلحين مجهولين هاجموا - أمس - مطعم (فدك) على الطريق السريع غربي ذي قار، وفتحوا النار على مرتادي المطعم، وبالتزامن مع ذلك تم تفجير سيارة مفخخة قرب نقطة أمنية على الطريق السريع قريبة من المطعم، بالإضافة إلى وقوع تفجير ثان قرب مطعم آسيا على الطريق الدولي للمحافظة، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.