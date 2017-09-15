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​نصير شمة يوضح حقيقة حصوله على الدكتوراه بدلًا من الماجستير

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مصراوي Masrawy

​نصير شمة يوضح حقيقة حصوله على الدكتوراه بدلًا من الماجستير

04:48 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

​نصير شمة يوضح حقيقة حصوله على الدكتوراه بدلًا من الماجستير

الموسيقار نصير شمة

كتبت- نسمة فرج:

أكد الموسيقار نصير شمة، أنه لم يحصل على درجة الدكتوراه بعد مناقشته رسالة الماجستير تحت عنوان "الأسلوبية موسيقياً"، أمس الخميس في المجلس الأعلى للثقافة، وذلك رداً على ما تردد حول منحه درجة الدكتوراة بدلًا الماجستير.

وأوضح شمة في بيان صادر عنه، اليوم الجمعة، أن الدكتور صلاح فضل أحد لجنة مناقشة رسالة الماجستير اقترح تصعيدها إلى دكتوراه لأهميتها من وجه نظر اللجنة ضاربا بذلك أمثلة سابقة في بعض الجامعات الأجنبية والمصرية في سنوات سابقة.

وأشار نصير إلى أن سفره المتكرر جعل إعداد الرسالة يستغرق سنوات من الجهد والبحث العميق حتى انتهى منها وتقدم بها إلى الجامعة العربية لشمال أمريكا، وهى رأت أن الرساله تستحق المناقشة في والتي بها أحد أعمدة الأسلوبية وهو الناقد الدكتور صلاح فضل.

وأضاف شمة أنه أثناء استعراض الرسالة وشرحها عانق الود والاحترام بيني وبين اللجنة والتقدير لانحيازهم للجدية والموضوعية بعيدًا عن الصداقة الطويلة التي تربطه معهم.

وضمت اللجنة العلمية الدكتورة إيناس عبد الدايم، رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور الناقد صلاح فضل، والدكتور زين نصار، ويشرف على الرسالة الدكتور حسين الأنصارى.

وعرض "شمه" فى رسالته، ثلاثة نماذج موسيقية، مستشهدًا بها على فكرة الأسلوبية موسيقيا، وهم: الموسيقار رياض السنباطى من مصر، وشوبان من الغرب، وناظم الغزالى من العراق، ومن المعروف أن الأسلوبية كمصطلح كان يبحث فيه فى مجال الأدب والشعر فقط، لكنها وللمرة الأولى تتطرق إلى الحديث عن الموسيقى فى هذا البحث.

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