المترو: عودة الحركة بالخط الثاني بعد سحب القطار "المُعطل"

كتب - عبد الله قدري:

أعلن أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، عودة حركة المترو بالخط الثاني بكامل طاقتها، بعد سحب القطار المعطل.

وتوقفت حركة المترو بالخط الثاني بعد عطل مفاجئ بقطار في محطة السادات عصر اليوم الجمعة، الأمر الذي دفع الركاب لفتح الأبواب والسير على القضبان.

وأشار "عبد الهادي" في تصريحات صحفية، إلى أن الحركة توقفت جراء عطل فني في أحد القطارات بمحطة السادات، في اتجاه شبرا الخيمة، وتم سحبه ودخوله ورشة شبرا لمعرفة أسباب العطل.

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