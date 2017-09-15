مظاهرة حاشدة في باريس لرفض استقبال تميم بلافتات "إرهاب قطر يهدد العالم"

باريس - (أ ش أ)

انطلقت مظاهرة حاشدة بباريس في ميدان "تروكاديرو" أمام برج ايفل في باريس ، شارك فيها الأحزاب السياسية و عدد من المنظمات الحقوقية حيث دعت قوى سياسية في فرنسا إلى التظاهر الْيَوْمَ ضد إرهاب تنظيم الحمدين.

و حمل المحتجون لافتات مكتوب عليها "إرهاب قطر يهدد العالم " الفرنسيون ضد إرهاب قطر" و بدأت الوقفة بعزف النشيد الوطني الفرنسي و المصري.

و شارك في المظاهرة وفد الدبلوماسية العربية الذي أسسه احمد الفضالي و بعض ممثلي الدول العربية.

و أعرب المتظاهرون عن رفضهم التام لزيارة تميم لأوروبا و استنكروا زيارة أمير الإرهاب إلى ألمانيا ،وذلك لثبوت ادانته في دعم و تمويل الإرهاب في العالم .

جاءت دعوات السياسيين في فرنسا للتظاهر ضد إرهاب قطر تضامنا مع الحركة العالمية لمكافحة إرهاب قطر والتي انطلقت الأربعاء الماضي في مقر منظمه الأمن و التعاون الأوربي .

وطالب المتظاهرون بضروره توقيف حاكم قطر ورموز و قادة النظام القطري الحالي نتيجه ارتكاب إعمال إرهابية و جرائم ضد الإنسانية ضد عدد من الدول العربية و عدد من العواصم الأوربية و راح ضحيتها آلاف الأبرياء في كل من سوريا و لبيا و العراق و اليمن و مصر.

كما دعا المتظاهرون البرلمان الفرنسي إلى اتخاذ إجراءات تضمن قطع العلاقات الفرنسية مع النظام القطري فورا كما طالبوا بالاصطفاف الدولي ضد الارهاب القطري و شددوا على ضروره فرض عقوبات اقتصادية و سياسية و أمنية ضد قطر.