جامعة المنوفية تتجاهل دعوة أبناءها لأسبوع شباب الجامعة الحادي عشر

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افتتح الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنوفية، أسبوع شباب الجامعات الحادي عشر، والذي يقام في الفترة من 14 - 19 من سبتمبر الحالي، أمس الخميس، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعاليم العالي السابق، والدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، فضلًا عن ما يقرب من 5 آلاف طالب وطالبة من الجامعات المصرية كافة.

وقبل افتتاح أسبوع شباب الجامعات الحادي عشر، نظمت اللجنة العليا لأسبوع شباب الجامعات الـ 11، تحت رعاية الدكتور معوض الخولي، رئيس الجامعة، اجتماعات موسّعة؛ لمناقشة الاستعدادات كافة، خاصة أن الجامعة لديها خبرة في تنظيم أسبوع شباب الجامعات الذي تستضيفه للمرة الثانية في تاريخها.

وطبقًا للبروتوكول المتبع، وجّهت جامعة المنوفية العديد من الدعوات لرؤساء الجامعات والشخصيات العامة، لكنها تجاهلت أبناءها من الدفعات السابقة الذين ساهموا بشكل كبير في إنجاح أسبوع شباب الجامعات الثامن والذي أقيم أيضًا بالمنوفية أيضًا عام 2007، واستطاعوا الخروج به من أزمات عديدة.

يقول هيثم عمار، الكاتب الصحفي: "كنت عضوًا في اتحاد طلاب كلية الآداب لأربع سنوات متتالية، وأيضًا عضوًا في اللجنة الإعلامية لأسبوع شباب الجامعات الذي أقيم للمرّة الأولى بجامعة المنوفية، ولم ندخر جهدًا لتوفير سبل الرعاية لكافة الوفود المشاركة آنذاك، ولرفع اسم المنوفية عاليًا، والحمد لله مر الأسبوع بنجاح بالغ ووجهت لنا إدارة الجامعة الشكر"، مبديًا انزعاجه من التجاهل وعدم توجيه دعوات رسمية لأعضاء اللجنة الإعلامية للمشاركة في أسبوع شباب الجامعات الحادي عشر والذي يقام في المنوفية حاليًا.

أكد عمار، أنه اطّلع على العديد من الدعوات التي تم توجيهها لأشخاص غير معنيين بالمرّة، لحضور فعاليات أسبوع الجامعات الحالي بالمنوفية، مشددًا على أنه يجب على إدارة الجامعة ومسؤولي أسبوع شباب الجامعات تفادي هذا الخطأ، وتوجيه دعوات رسمية لأعضاء اللجنة الإعلامية الذين مثّلوا المنوفية في الأسبوع الثامن عام 2007، متسائلًا: "على أي أساس تم دعوة هؤلاء الأشخاص ولم يتم توجيه الدعوات لأبناء الجامعة الذي يتشرفون بما قدّموه من خدمات وأنشطة طلابية متنوعة طيلة 4 أعوام".

أشار عمار - إلى أن أعضاء اللجنة الإعلامية عام 2007 ساهموا بشكل كبير في توفير جميع وسائل تأمين الوفود المشاركة وسبل الاتصال بين أعضاء اللجان النوعية وكيفية التنسيق بينهم وبين رؤساء الوفود ووسائل الانتقالات في أثناء الفعاليات، وكانوا بالفعل وجهة مشرفة للجامعة أمام مثيلاتها من الجامعات الأخرى.

يقول أيمن الحديدي، عضو اللجنة الإعلامية بأسبوع شباب الجامعات الثامن - الذي أقيم عام 2007 بالمنوفية، مخرج منفذ بشبكة تليفزيون النهار حاليًا، إن جامعة المنوفية أثبتت خلال السنوات القليلة الماضية قدرتها الكبيرة على تنظيم مثل هذه المحافل الثقافية والرياضية والسياسية المختلفة، مؤكدًا أن استضافتها لأسبوع شباب الجامعات الحادي عشر، يعزز قدرات الجامعة المختلفة، ويساهم في الارتقاء بمستوى طلابها في مختلف المجالات إلى حدٍ كبير.

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أضاف الحديدي، أنه يلوم على إدارة الجامعة وكذلك المسؤولين عن تنظيم أسبوع شباب الجامعات الحادي عشر، تجاهلهم لتوجيه دعوات لأعضاء اللجنة الإعلامية الذي بذلوا جهدًا كبيرًا في إنجاح أسبوع شباب الجامعات الذي أقيم للمرّة الأولى بالمنوفية عام 2007.

وأوضح أحمد سعيد، عضو اللجنة الإعلامية بأسبوع شباب الجامعات الثامن - الذي أقيم عام 2007 بالمنوفية، أن تجاهل جامعة المنوفية لأعضاء اللجنة الإعلامية كانوا بمثابة الدرع الواقية وحجر الأساس لأسبوع شباب الجامعات الثامن، شيء محزن للغاية، مشيرًا إلى أن ذلك التجاهل تهمة كبيرة في وجه المسؤولين عن تنظيم أسبوع شباب الجامعات الحادي عشر، لأنهم بذلك يؤكدون أنه لا قيمة لأي جهد بُذل من قبل وكذلك أي جهد سيبذل الآن أو في المستقبل.

استكمل سعيد: «كان نفسنا نحضر وسط أساتذتنا ونفتخر بوجودهم معانا ووجودنا معاهم بعد 10 سنين من نجاح أسبوع شباب الجامعات الذي أقيم للمرّة الأولى بالمنوفية عام 2007، وفي العموم نحن نفتخر بما قدمناه في ذلك الأسبوع وبتمثيل جامعة المنوفية خلاله، كما نفتخر أيضًا بدراستنا وتخرجنا فيها».

وأوضحت رضوى حسن، عضو اللجنة الإعلامية بأسبوع شباب الجامعات الثامن - الذي أقيم عام 2007 بالمنوفية، مسؤول الإعلام حاليًا برعاية شباب كلية هندسة جامعة المنوفية، أن افتتاح الأسبوع الحادي عشر كان منظمًا وبُذل فيه مجهودًا دعائيًا كبيرًا، مستدركة: "لكن كان من الأولى أن تدعونا جامعتنا رسميا للمشاركة في هذا الأسبوع بدور رسمي وقيادي، خصوصًا أنه دون هذه المجموعة الإعلامية وعلى رأسنا الدكتور عباس الحفناوي، رئيس الجامعة آنذاك، لم يكن لأسبوع شباب الجامعات الثامن عام 2007 أن يقام بصورته التي يتذكرها الجميع حتى الآن".

تابعت حسن: "شاركنا في بناء الاستاد الجامعي وكلية التربية الرياضية وأنشأنا حمام السباحة الأوليمبي والمدينة الجامعية وفندق جامعة المنوفية في أسبوع شباب الجامعات الثامن.. نحن من تابعنا وأنشأنا وذللنا عقبات أسبوع الشباب الثامن، كنّا نسهر بالأيام المتتالية لراحة وفودنا ومازلنا نفتخر بما فعلنا لكنني منزعجة ومستاءة جدًا مما حدث من تجاهل لنا ولجهدنا فقد كان يجب على جامعتنا تكريمنا بوجودنا في الأسبوع الحالي".