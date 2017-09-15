وزير النقل ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان أعمال تطوير ميناء طابا البري

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أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل يرافقه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء فؤاد السيد عثمان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمواني البرية والجافة، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير ميناء طابا البرى على مساحة 27000 م2 وبتكلفة 40 مليون جنيه، حيث تفقد الوزير صالات السفر والوصول ومبانى الخدمات والمبانى الإدارية والطرق وساحات انتظار الأتوبيسات السياحية وأعمال البنية التحتية.

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وقال الدكتور هشام عرفات إن هذا التطوير يأتي فى إطار خطة الدولة لرفع كفاءة المواني البرية، بحيث تقدم أفضل خدمة للقادمين والمغادرين من خلالها، ولتعبر عن مكانة مصر الحضارية فى محيطها العالمى، خاصة أن ميناء طابا البرى يعد بوابة مصر الشرقية للمناطق السياحية فى كل من مدن (شرم الشيخ – دهب – نويبع).