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ما حقيقة انتحار هيفا وهبي في مصر؟

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ما حقيقة انتحار هيفا وهبي في مصر؟ ما حقيقة انتحار هيفا وهبي في مصر؟

ضجّ موقع "تويتر" صباح اليوم بخبر مفاده انتحار الفنانة هيفا وهبي شنقاً في شقتها في . وقد أكّد أحد المواقع الإلكترونيّة خبر العثور على جثة الفنّانة في مصر، ونسب إلى أحد رجال الشرطة في القاهرة قوله: "إنّه تمّ العثور على وهبي (44 عاماً) مشنوقة في غرفتها، نحو منتصف الليل. وتقوم الشرطة باستجواب خادمتها وجيرانها، وتشتبه في أن تكون قد انتحرت".
الخبر تلقّاه المتابعون على "تويتر" كالصّاعقة، وقد أكّد الموقع الإلكتروني الذي نشر الخبر أنّ الفنان تساءل على "تويتر": "ماذا !!! هيفا وهبي؟؟؟ ماذا حدث؟ هل هذا صحيح؟ إنّه أمر لا يُصدّق!!!".
وقد حاولنا التاكد من صحّة ما كتبه عمرو، لمعرفة أصداء الخبر الكاذب، فتبيّن أنّ هذه التغريدة مختلقة، وأنّ دياب لم يكتب منذ أكثر من أسبوع على "تويتر".
وللوقوف على حقيقة ما جرى، اتّصل "سيدتي نت" بمكتب هيفا الإعلاميّ الخاصّ بهيفا، الذي أكد أن خبر انتحارها عار عن الصحة، وأشار إلى أنّها لا تملك شقّة في مصر من الأساس، وهي لا زالت موجودة في باريس حيث تقضي فترة استجمام.
وأشار المكتب إلى أنه "بالطبع هناك من يقف وراء هذه الشائعة البغيضة وهو يظهر جلياً من خلال ما كتب في الخبر".
وعن تأخر هيفا في الردّ على هذا الخبر، قال المكتب الإعلامي: هيفا لا زالت نائمة، وبالطبع سيكون هناك ردّ على الخبر، ونحن نستغرب هذا الأمر المفاجىء والمضحك".

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سيدتي

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