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«الخارجية» تدين تفجير لندن وتؤكد تضامنها مع الشعب البريطاني

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«الخارجية» تدين تفجير لندن وتؤكد تضامنها مع الشعب البريطاني «الخارجية» تدين تفجير لندن وتؤكد تضامنها مع الشعب البريطاني

التحرير

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أدانت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، التفجير الإرهابي الذي وقع بإحدى محطات مترو الأنفاق غرب لندن، والذى أسفر عن إصابة 18 شخصًا.

وأعربت الوزارة في بيان رسمي، عن خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة تضامن الكامل مع والشعب البريطانيين في مواجهة الإرهاب.

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وأشار البيان إلى أن هذا الحادث يؤكد مجددًا ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية من أجل القضاء على الإرهاب واجتثاثه من جذوره، والأهمية القصوى للتعامل مع تلك الظاهرة من منظور شامل لضمان محاصرة التنظيمات الإرهابية من جميع النواحي الفكرية والمالية والتنظيمية.

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