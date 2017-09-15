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البترول: إقامة مجمع ضخم للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

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البترول: إقامة مجمع ضخم للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس البترول: إقامة مجمع ضخم للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

التحرير

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تخطط لإقامة مجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لمحور تنمية قناة السويس، باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار بالتعاون مع شركة "تويوتا تسوشو" اليابانية.

وجاء في بيان لوزارة البترول المصرية، أنه "من المخطط الانتهاء من دراسة الجدوى التفصيلية للمجمع بنهاية الربع الأول من 2018 ووضعه على خريطة الإنتاج عام 2021".

وذكرت الوزارة أن المجمع، يجري تطويره بالتعاون بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والهيئة المصرية العامة للبترول والشركة اليابانية، وسينتج حوالي 3.5 مليون طن سنويا من المنتجات النفطية ونحو مليون طن من المنتجات البتروكيماوية مثل البولي بروبيلين ومشتقات الايثيلين.

وقال مسؤول في المصرية القابضة للبتروكيماويات لـ"رويترز"، إن الشركة اليابانية تتولى دراسة الجدوى للمشروع.

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وبحسب الوزارة فإن جزءًا من إنتاج المجمع سيخصص لتغطية احتياجات السوق المحلية في حين سيتم تصدير الباقي للأسواق العالمية.

وتشكل زيادة الصادرات وتقليص الواردات أحد الأهداف الرئيسية لمصر من أجل خفض العجز التجاري.

ووفقا للحكومة، ستستخدم المنطقة الاقتصادية التي تبلغ مساحتها 460 كيلومترا مربعا حول قناة السويس، في تطوير مركز دولي للصناعات والخدمات اللوجستية لجذب استثمارات أجنبية.

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