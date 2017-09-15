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وحيد: لم نُدعَ لمناقشة قانون الرياضة.. وكل الأندية اعترضت على اللائحة الاسترشادية

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وحيد: لم نُدعَ لمناقشة قانون الرياضة.. وكل الأندية اعترضت على اللائحة الاسترشادية وحيد: لم نُدعَ لمناقشة قانون الرياضة.. وكل الأندية اعترضت على اللائحة الاسترشادية

التحرير

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أكد عماد وحيد، عضو مجلس إدارة الأهلي، أن الأهلي دائمًا يحترم مبادئه، لذلك لم يتحايل على القانون من أجل عقد جمعيته العمومية على يومين، وفي مقري النادي بالجزيرة ومدينة نصر.

وأضاف وحيد أن قانون الرياضة فوّض اللجنة الأوليمبية لوضع اللائحة الاسترشادية، وتحديد النصاب القانوني لكل الأندية وهذ الأمر لا يستطيع الأهلي مخالفته، ولكن القانون لم يحدد عدد الأيام التي تقام عليها الجمعية الخاصة، وهنا جاء قرار مجلس الأهلي بتنظيم الجمعية العمومية على يومين.

وأرجع «وحيد» قرار مجلس الأهلي بتنظيم الجمعية العمومية على يومين إلى أنه كان من الصعب أن يجتمع 12 ألفًا و500 عضو في مقر الجزيرة فقط خلال يوم واحد؛ لذلك أراد المجلس التسهيل على الأعضاء وفقًا لما سمح به القانون.

وأوضح وحيد أن الأهلي لم يُدعَ لأي ورشة عمل خاصة بقانون الرياضة، رغم أن وجود كيان كبير مثل الأهلي له من التاريخ والخبرات ما يؤهله لأن يكون عنصرا أساسيا في مناقشات قانون الرياضة كان ضروريا.

وشدد «وحيد» على صحة موقف الأهلي القانوني في الإجراءات التي تمت عليها الجمعية العمومية، خاصة أن المجلس لا يتخذ أي قرار قبل الرجوع إلى خبراء قانونيين بقيمة المستشار رجائي عطية والمستشار عبد المجيد محمود، بالإضافة إلى مراجعة كل ما يتعلق بلوائح الميثاق الأوليمبي من الدكتور محمد فضل الله، خبير اللوائح الذي سبق أن اشترك في لائحة النادي الأهلي عام 2014.

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وواصل وحيد أن الجمعية العمومية للأهلي تمت في أجواء من النزاهة التامة، بعدما أشرف على إقامتها 61 قاضيا؛ للتأكد من أن جميع إجراءاتها تمت وفقًا للقانون. 

وكشف وحيد أن الأهلي لم يكن النادي الوحيد المعترض على اللائحة الاسترشادية، ولكن المستشار رئيس نادي هو الآخر سبق أن اعترض على بعض البنود الموجودة في اللائحة، وكذلك جميع الأندية.

وأشار عضو مجلس إدارة الأهلي إلى أن أخطر نقطة في اللائحة الاسترشادية هي أنها تعطي الحق للجنة الأوليمبية المصرية في تعديل أي بند في اللائحة خلال أي توقيت دون الرجوع إلى مجلس إدارة الأهلي.

وأوضح وحيد أن الوزير ادعى أن البند الذي يعطي اللجنة الأوليمبية الحق في تعديل اللائحة ينتهي بمجرد تحويل اللائحة الاسترشادية إلى دائمة، ولكن لم يتم ذكر هذه الجزئية في اللائحة.

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التحرير

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