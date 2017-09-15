عماد وحيد: نحترم قيمة حسن حمدي.. والخطيب أعظم من لعب كرة القدم

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أعرب عماد وحيد، عضو مجلس إدارة الأهلي، عن احترامه لقيمة الكابتن حسن حمدي، خاصة أن مجلسه هو الأكثر تحقيقًا للبطولات في كرة القدم في تاريخ القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أنه تمت دعوة «حمدي» لحضور أكثر من حفل مثل الأكثر تتويجًا وافتتاح فرع الشيخ زايد ولكنه لم يحضر.

ووصف «وحيد» الكابتن محمود الخطيب بأنه أعظم من لعب الكرة في مصر، موضحًا أنه كان يعشق طريقة لعبه وجميع الأهداف التي أحرزها طوال مسيرته في الملاعب.

وأكد وحيد أن مجلس الأهلي لا يتدخل في الآراء التي تعرض على قناة النادي، مشيرًا إلى أن الجمهور هو صاحب القرار النهائي في الحكم على المنتج الذي يتم عرضه على القناة.

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وأردف عضو مجلس إدارة النادي أن مجلس الأهلي منذ إعلان نتيجة الانتخابات عام 2014 وهو يتعرض لكم هائل من المنازعات وتصدير المشكلات الإجرائية التي لا دخل له بها؛ مثلما حدث في القضية المعروفة إعلاميا ببطلان انتخابات النادي الأهلي عام 2014، والتي غاب من تعمد إفسادها عن المساءلة حتى الآن.

وشدد «وحيد» على أن الانتخابات المقبلة ليست في الوقت الحالي من اهتمامات المجلس، ولن نتحدث فيها بشكل رسمي إلا بعد فتح باب الترشيح، كما تعودنا وتعلمنا من رموز النادي، لذلك فإننا جميعا نرفض الحديث الآن عن أي أمور من شأنها أن تؤثر على استقرار النادي.

وأوضح عضو مجلس إدارة الأهلي أن من مبادئ النادي الأهلي أن يكون فريق الكرة بعيدًا عن أي أمور تتعلق بالانتخابات، وهذا ما سيحدث في الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن حديث البعض عن الانتخابات حاليًا لن يؤثر على تركيز الفريق قبل مباراته المهمة أمام الترجي التونسي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.