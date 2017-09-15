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مرتضى منصور يوضح حقيقة الإصابة المزمنة لمهاجم الزمالك الجديد

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مرتضى منصور يوضح حقيقة الإصابة المزمنة لمهاجم الزمالك الجديد مرتضى منصور يوضح حقيقة الإصابة المزمنة لمهاجم الزمالك الجديد

التحرير

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قال ، رئيس ، اليوم الجمعة، إن النادي يواجه حملة من الأكاذيب، بخصوص صفقة الغاني، بنيامين أشيمبونج، مهاجم الفريق الجديد، القادم من صفوف الداخلية.

وأضاف مرتضى، في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أنه لا توجد أي تقارير طبية، تؤكد أن اللاعب يعاني من إصابة مزمنة.

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وأوضح أن ضم اللاعب من الداخلية، كلف خزينة النادي 3 ملايين جنيه فقط لا غير، حيث تم دفع نصف قيمة الصفقة، يوم 2 يونيو الماضي، وسيتم دفع القسط الثاني بعد شهرين، بناءً على الاتفاق مع مسئولي الداخلية.

واختتم مرتضى بالتشديد على أن التعاقد مع أشيمبونج، تم بناءً على طلب طارق يحيى، المدرب العام للفريق، بالإضافة لأعضاء اللجنة الفنية وفاروق جعفر، باعتباره من اللاعبين المميزين في الدوري.

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التحرير

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