حسام البدري يشرح نقاط ضعف الترجي للاعبي الأهلي (صور)

التحرير

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علم «التحرير» أن حسام البدري، المدير الفني لفريق الأهلي، عقد ظهر اليوم الجمعة محاضرة بالفيديو مع لاعبي القلعة الحمراء، استعدادًا للقاء الترجي التونسي مساء الغد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كان الترجي قد صعد بقيادة مديره الفني فوزي البنزرتي، بعد أن احتل صدارة مجموعته الثالثة على حساب حامل اللقب صن داونز الجنوب إفريقي، فيما تمكن الأهلي بقيادة مديره الفني حسام البدري من الصعود، بعد أن أتى في المركز الثاني في مجموعته الرابعة خلف الوداد المغربي.

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وركز البدري، خلال محاضرته، قبل خوض المران الختامي عصر اليوم، على إبراز الجوانب الفنية لفريق الترجي، وكيفية التعامل معها بالشكل الأمثل.

كان البدري قد ألغى محاضرة أمس، وأجل الحديث في الأمور الفنية لليوم، على المستويين النظري والعملي خلال التدريب الختامي.

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في المقابل، وجه طارق سليمان مدرب حراس الأهلي، تعليمات خاصة لحراس المرمى، خاصة في الكرات العرضية والتسديدات بعيدة المدى، التي يتميز بها لاعبو الفريق التونسي.