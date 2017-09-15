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رئيس جامعة أسوان يبحث التعاون مع مؤسسة "التنمية من أجل مصر" لتدريب الطلاب

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مصراوي Masrawy

رئيس جامعة أسوان يبحث التعاون مع مؤسسة "التنمية من أجل " لتدريب الطلاب

04:28 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

رئيس الجامعة مع وفد مؤسسة

أسوان - إيهاب عمران:
التقى الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، وفد مؤسسة من أجل مصر للتنمية والتدريب، لبحث سبل التعاون في مجال تدريب طلاب الجامعة والخريجين وتأهيلهم لسوق العمل بالمجان في شتى المجالات.

وأكد رئيس الجامعة أنه من سبل آليات التعلم الحديثة التدريب والتأهيل لطلاب الجامعة لإيجاد حلول إيجابية لحد من ظاهرة البطالة المقنعة والتي تمثل عبئا على المجتمع في عدد الخريجين الذين لا تناسب مؤهلاتهم سوق العمل.

وأضاف "غلاب" أن ذلك لا يتأتي إلا من خلال تطبيق نظم وسبل التعلم الحديثة التي تطبق بمختلف الجامعات والعمل على إقامة الدورات التدريبية التي تصقل الطلاب بمهارات جديدة.

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