حبس موظف بحوزته 330 قرص "تامول" بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار

أمر عمرو عبدالحليم، وكيل نيابة سيدي سالم بكفر الشيخ، تحت إشراف المستشار أحمد عمارة رئيس نيابة كفر الشيخ الكلية، والمستشار أحمد عاشور المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، بحبس المدعو "ف. ا. ع"، 56 عامًا، موظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويراعي له التجديد في الميعاد القانوني، وذلك لاتهامه بالاتجار في الأقراص المخدرة.

تلقى اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد محمد عمار مدير المباحث الجنائية، بمديرية الأمن، بضبط وحدة مباحث مركز شرطة سيدي سالم، موظف الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، المذكور، وبحوزته أقراص مخدرة "تامول" أثناء ترويجها على عملائه، على طريق قرية منشأة عباس بكفر الشيخ، دائرة مركز شرطة سيدي سالم.

كانت معلومات وردت للرائد حمدي أبورية، رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم، ومعاونيه النقباء أحمد قطاطو، وأحمد الدمرداش، وعماد مطاوع، بقيام موظف الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، بالاتجار في الأقراص المخدرة، وبتكثيف التحريات التى أجريت تحت إشراف العميد محمد عمار مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، تبين صحة ما ورد من معلومات، ضد هذا الموظف.

توجهت حملة من مباحث مركز شرطة سيدي سالم، إلى طريق قرية منشأة عباس بكفر الشيخ، بدائرة مركز شرطة سيدي سالم، وجرى إلقاء القبض على موظف الوحدة المحلية، أثناء قيادته سيارة لانسر، لترويجه الأقراص المخدرة على عملائه، حيث ضُبط بحوزته 330 قرصا من مخدر "تامول"، بهدف الاتجار، و2200 جنيه، من متحصلات البيع، وهاتف محمول لتسهيل الاتصال على عملائه.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 52033 لسنة 2017 جنايات مركز شرطة سيدى سالم، وبالعرض على النيابة العامة، أصدرت قرارها السابق.