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بالصور.. ضبط 25 كيلو من سمك العقرب السام في البحيرة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. ضبط 25 كيلو من سمك العقرب السام في البحيرة

04:23 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

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البحيرة – أحمد نصرة:

نفذت إدارة تموين دمنهور بالاشتراك مع مباحث بالبحيرة، اليوم الجمعة، حملة مكبرة تمكنت خلالها من ضبط كمية من الأسماك وثعابين البحر السامة المحظور أكلها لسميتها وخطورتها، بفرش على الطريق الزراعي السريع "دمنهور - إيتاي البارود".

تم ضبط 25 كجم من سمك العقرب السام غير الصالح للأكل وممنوع عرضه للبيع، و5 كجم من أسماك الثعابين السامة الممنوع أكلها لخطورتها الشديدة على حياة الإنسان، و3 كجم بوري مستورد متغير الصفات الطبيعية وغير صالح للاستهلاك.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر الجنح رقم 25455، والعرض على النيابة العامة.

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