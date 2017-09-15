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تنقلات وانتدابات لـ 7 قيادات بالقوى العاملة

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مصراوي Masrawy

تنقلات وانتدابات لـ 7 قيادات بالقوى العاملة

04:23 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

تنقلات وانتدابات لـ 7 قيادات بالقوى العاملة

وزير القوى العاملة محمد سعفان

كتبت - نورا ممدوح:
أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان 7 قرارات اليوم الجمعة، بنقل عادل خليل مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية، لشغل مدير مديرية القوى العاملة بالجيزة بالدرجة العالية، على أن يكون ممثلا للوزارة بالمجلس التنفيذي للمحافظة.

كما قرر الوزير تكليف محمد عبد الرحمن عباس مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بديوان عام الوزارة، للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل، وندب محمد طه صالح وكيل مديرية القوى العاملة بالجيزة للقيام بعمل وكيل مديرية القوى العاملة بالقاهرة بالدرجة العالية، وندب عفيفي محمد عفيفي وكيل مديرية القوي العاملة بالمنوفية ، للقيام بعمل مدير المديرية.

كما شملت القرارات ندب شمروخ منصور محمد من العاملين بديوان عام الوزارة ، للقيام بعمل وكيل مديرية القوى العاملة بالجيزة ، وندب علاء الدين ناصف القائم بعمل مدير مديرية القوى العاملة، مديرا لمديرية القوي العاملة بالسويس، وندب عادل عباس سليم وكيل مديرية القوى العاملة بقنا للقيام بعمل مدير المديرية علي أن يكون ممثلا للوزارة بالمجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك لحين شغل هذه الوظائف وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية .

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