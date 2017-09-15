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بعد تفوقه على ميسي ورونالدو.. جمهور ليفربول يحتفل بـ«صلاح»

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بعد تفوقه على ميسي ورونالدو.. جمهور ليفربول يحتفل بـ«صلاح» بعد تفوقه على ميسي ورونالدو.. جمهور ليفربول يحتفل بـ«صلاح»

التحرير

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هنأ نادي ليفربول لاعبنا المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوفه، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عقب حصوله على جائزة أفضل لاعب فى الجولة الأولى من بطولة أوروبا.

وقد تفوق صلاح في نسب التصويت التي تتم باختيار الجمهور، وحاز على نسبة تصويت 51% متفوقًا على كبار النجوم أمثال كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني، وليونيل ميسي لاعب برشلونة، ونيمار دا سيلفا المنضم حديثًا لباريس سان جيرمان الفرنسي.

احتفل جمهور ليفربول بصلاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفه البعض بـ"ميسى "، وأفضل لاعب عربى بالدورى الأوروبي.

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وأضاف مشجعو الريدز بعض الهتافات للفرعون المصرى "لن تسير وحدك أبدًا"، وهو الهتاف الشهير لمشجعي ليفربول.

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