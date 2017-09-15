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إيسكو يجدد عقده مع ريال مدريد حتى 2022

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إيسكو يجدد عقده مع ريال مدريد حتى 2022 إيسكو يجدد عقده مع ريال مدريد حتى 2022

التحرير

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كتب- عبد الرحمن مصطفى:

جدد إيسكو نجم فريق ريال مدريد الإسباني، عقده مع الفريق الملكي، اليوم الجمعة، الذي يمتد حتى صيف عام 2022، في حضور رئيس نادي فلورنتينو بيريز.

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ووقع إيسكو على عقود التجديد في مكتب ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الفريق الملكي، مقابل 700 مليون يورو، كشرط جزائي، ليصبح ثاني أغلى شرط جزائي بين لاعبي الفريق، بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ووضعت إدارة النادي الإسباني شرطًا جزائيًا كبيرًا في عقد اللاعب لمنعه من الرحيل، خاصة أنه أصبح مطمعًا للعديد من الأندية التي ترغب في ضمه على رأسها الغريم التقليدي برشلونة، الذي حاول الظفر بخدماته في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

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التحرير

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