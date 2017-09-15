بيتر تشيك: هزيمة ليفربول كانت صفعة كبيرة على الوجه

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تحدث بيتر تشيك، حارس مرمى نادي أرسنال، عن المواجهة المرتقبة أمام تشيلسي، الأحد المقبل، في لقاء الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقال تشيك في حوار مع شبكة سكاي سبورتس، اليوم الجمعة: "انتصرنا على البلوز 3 مرات في آخر 4 مواجهات بيننا، وبالطبع هم غير سعداء بهذه الهزائم، لذلك سنحاول استغلال هذا الأمر لصالحنا".

وأضاف بيتر تشيك: "لم نحقق المطلوب في مباراتي ستوك سيتي وليفربول، كما أن مستوانا في لقاء البوترز كان جيدًا للغاية، ولكننا افتقرنا للمسة الأخيرة، لكن الهزيمة أمام ليفربول كان صفعة كبيرة على الوجه، لأننا لم نقدم المستوى المطلوب على الإطلاق".

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وأوضح حارس مرمى نادي أرسنال: "لكننا قررنا النهوض وكانت البداية أمام بورنموث بتقديم مستوى جيد وتحقيق الفوز أيضًا".

واختتم بيتر تشيك: "تشيلسي يمتلك نفس الغاية ويرغبون في تحقيق الانتصار للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، لكني أشعر بأننا نمتلك فرصة أكبر للفوز".

ويمتلك تشيلسي 9 نقاط في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي، بينما يحتل أرسنال المركز الـ11 برصيد 6 نقاط.