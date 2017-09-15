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«ديلي ميل» تكشف سبب تجاهل مورينيو نجم مانشستر يونايتد

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«ديلي ميل» تكشف سبب تجاهل مورينيو نجم مانشستر يونايتد «ديلي ميل» تكشف سبب تجاهل مورينيو نجم مانشستر يونايتد

التحرير

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يعاني الإسباني أندير هيريرا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، من تجاهل البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للشياطين الحمر.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، اليوم الجمعة، أن هيريرا كان أحد أهم اللاعبين في مانشستر يونايتد الموسم الماضي، إلا أنه لم يشارك خلال الموسم الجاري سوى في 77 دقيقة فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أن السبب وراء ذلك، هو أن هيريرا دعا أحد أصدقائه، لحضور تدريبات الفريق الإنجليزي قبل مباراة سيلتا فيجو في الدوري الأوروبي الموسم الماضي، وهو ما أثار غضب مورينيو واستدعاه لمكتبه.

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وأكدت الصحيفة أن العلاقة بينهما تدهورت منذ هذه اللحظة، حتى إنه لم يشركه أمام بازل السويسري بعد إصابة الفرنسي بول بوجبا، وأصر على الدفع بالبلجيكي مروان فيلايني.

وقال مصدر داخل النادي للصحيفة: "اعتدنا تسمية هيريرا بفتى مورينيو الذهبي، لأنهما كانا يتحدثان دائمًا عن المباريات، ولكن العلاقة تغيرت بينهما في الموسم الجاري".

وينتهي عقد هيريرا خلال صيف 2018، كما حاول برشلونة التوقيع معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

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التحرير

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