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بعد 14 يوما.. العثور على جثة نقاس في حالة تعفن بالوراق

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مصراوي Masrawy

بعد 14 يوما.. العثور على جثة نقاس في حالة تعفن بالوراق

02:56 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

بعد 14 يوما.. العثور على جثة نقاس في حالة تعفن بالوراق

كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، ملابسات انبعاث رائحة كريهة من شقة بالوراق.

انتقل العميد محمد فوزي، مأمور قسم الوراق، إلى محل البلاغ بشارع العروبة، وتبين أنها شقة بالطابق الثاني، وعثر على جثة، حسني رمضان، 56 سنة، نقاش، بأرضية غرفة النوم في حالة تعفن.

تحريات العقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال الجيزة، أكدت أن المتوفى يقيم بمفرده، ولم يشاهده أحد منذ عيد الأضحى المبارك، ولا توجد بالجثة أي آثار ضرب أو طعنات.

تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وحُرر محضر أحاله اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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مصراوي Masrawy

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