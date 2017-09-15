اعتقال 3 عناصر دعم للإرهابيين قرب العاصمة الجزائرية

الجزائر - (د ب أ):

أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بأن مفارز للجيش وفي إطار محاربة الإرهاب، اعتقلت ثلاثة عناصر دعم للإرهابيين، خلال عمليات بحث وتمشيط بولاية المدية جنوبي العاصمة الجزائر.

وقالت الوزارة، في موقعها الرسمي على الانترنت اليوم الجمعة، إنه تم ضبط بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وكمية من الذخيرة بولاية جيجل شرقي البلاد.

وأظهرت البيانات الدورية، التي تنشرها وزارة الدفاع، اعتقال 13 شخصا بتهمة دعم الجماعات الإرهابية، منذ بداية سبتمبر الجاري، منهم 6 على علاقة بالهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر أمن ولاية تيارت غربي الجزائر، في 31 أغسطس الماضي، فيما سلم إرهابيان نفسيهما للجيش، وجرى اعتقال أخر. كما تم ضبط كمية من الأسلحة والذخيرة.