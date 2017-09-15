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سول ترحب بعرض ميركل للوساطة في النزاع مع كوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

سول ترحب بعرض ميركل للوساطة في النزاع مع

04:17 م الجمعة 15 سبتمبر 2017

سول ترحب بعرض ميركل للوساطة في النزاع مع كوريا الشمالية

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

برلين - (د ب أ):
رحبت الكورية الجنوبية بعرض المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بشأن التوسط في النزاع النووي مع كوريا الشمالية.

وقال كبير مستشاري الرئاسة الكورية الجنوبية للشؤون الأمنية شونج أوي يونج، في مقابلة مع مجلة "دير شبيجل" الألمانية المقرر صدورها غدا السبت: "نرحب بعرضها"، مضيفا أن ألمانيا لعبت دورا إيجابيا في المفاوضات حول الاتفاق النووي مع إيران.

يذكر أنه تم ،عقب مساعي دبلوماسية طويلة، إبرام اتفاق نووي في يوليو عام 2015 في فيينا بين إيران والولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، والذي ينص على تحجيم البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات عنها.

واعترف أوي يونج بأنه لا يمكن تشبيه الخلاف النووي مع إيران بالخلاف مع كوريا الشمالية، وقال: "لكننا يمكن التعلم من الخبرات التي تم اكتسابها خلال المفاوضات مع إيران"، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة أن تتوقف كوريا الشمالية قبل إجراء مفاوضات "عن اختبار أسلحة نووية وإطلاق صواريخ".

يذكر أن كوريا الشمالية أطلقت، اليوم الجمعة، صاروخا جديدا انطلق فوق شمال اليابان قبل أن يسقط في المحيط الهادئ، ما أثار إدانات من دول المنطقة ودفع إلى عقد جلسة طارئة أخرى بمجلس الأمن الدولي.

ولم تعلق كوريا الشمالية حتى الآن على عرض ميركل بشأن التوسط في حل النزاع.

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