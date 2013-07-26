رسميا .. موندومو يوقع للرائد السعودي

أنهى أليكسيس موندومو لاعب وسط الزمالك السابق إجراءات انضمامه إلى الرائد السعودي بشكل رسمي بعد اجتيازه للكشف الطبي بنجاح.

وفسخ موندومو تعاقده مع الزمالك بسبب أزمة الحصوله على مستحقاته، قبل لجوءه للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وشارك موندومو في تدريبات الفريق، وتم قيده في قائمة الرائد للموسم الجديد بعد نجاح المفاوضات.

وكان نور الدين ذكري المدير الفني للرائد قد أكد سعيه للتمسك بالتعاقد مع موندومو رغم أنه متعاقد مع الزمالك، وذلك تقديرا لإمكانيات لاعب الوسط الكاميروني.

وكان الزمالك قد ضم موندومو -26 عاما- من الإفريقي التونسي موسم 2012-2013.